Ястремська, Калініна та сестри Кіченок стартують на Australian Open-2025

У ніч з 13 на 14 січня, у третій турнірний день Australian Open-2025, заплановано матчі за участі українських тенісисток: Даяни Ястремської, Ангеліни Калініни та сестр Кіченок.

Australian Open-2025

Розклад матчів українських тенісисток, 14 січня

3:30* Даяна Ястремська (33) – Маяр Шериф (65), 1573 Arena, четвертим запуском після матчу Шелтон – Накасіма.

Раніше тенісистки одна з одною не зустрічалися.

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7:30* Ангеліна Калініна (48) – Онс Жабер (39), корт 14, другим запуском після матчу Блінкова/ Ву – Барредж/Таусон

Дівчата двічі грали між собою, обидва рази перемагала представниця Тунісу. Останній раз це було у 2023 році в Цинциннаті.

Також у першому колі парного розряду відбудуться матчі Людмили на Надії Кіченок.

5:30* Людмила Кіченок/Чжань Хаоцін (Україна/Китайський Тайбей) – Ольга Данилович/Анастасія Потапова (Сербія/-), 5 корт, зустріч розпочнеться третім запуском.

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7:00* Надія Кіченок/Лейла Фернандес (Україна/Канада) – Талія Гібсон/Мая Джоїнт (Австралія), 15 корт, матч розпочнеться четвертим запуском.

* – орієнтовний час, залежно від попередніх матчів на арені.

Де дивитися

Дивитися онлайн Australian Open-2025 в Україні можна на телеканалах Євроспорт, які майже в повному обсязі забезпечують прямі трансляції. Детальніше про трансляції – ТУТ.

Раніше свої матчі першого кола виграли Еліна Світоліна та Марта Костюк. Ще одна українка Юлія Стародубцева зазнала прикрої поразки та покинула Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу.