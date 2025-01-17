Чергове фіаско від Бадоси: Костюк вилетіла з Australian Open-2025

Перша ракетка України Марта Костюк (18) у третьому раунді Australian Open-2025 зійшлася з представницею Іспанії Паулою Бадосою (11).

Матч завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3 на користь Бадоси.

У першому сеті суперниці йшли на рівних, але під кінець іспанка таки зуміла забрати подачу Марти, що і дозволило виграти.

Українка другий сет розпочала дуже яскраво, вигравши 5 геймів поспіль, проте потім сили її почали покидати та з'явилась нервозність. Бадоса скоротила до 5:4 і на подачі Марти була близька, щоб оформити камбек, та все для першої ракетки України завершилося добре.

Marta!@marta_kostyuk looks pretty happy to have won the second set!



She and Paula Badosa are off to a decider.#AO2025 pic.twitter.com/zkZK4NHQaj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025

На початку третього сету Марта могла зробити брейк, але Бадоса дотисла. Потім Паула взяла подачу Костюк. Киянка занадто часто робила подвійні помилки.

На емоційному підйомі 12-та ракетка світу, яка сіяна під №11 на турнірі, "в суху"довела рахунок до 3:0.

До кінця сету тенісистки просто обмінювалися подачами – Бадоса виграла 6:3.

Матч тривав 2 години 34 хвилини. Марта за зустріч подала 6 подач на виліт при 16 подвійних помилках. Вона реалізувала лише 4 з 17 брейкпойнтів.

Паула зуміла подати 3 ейси, допустила 3 подвійні помилки. На її рахунку 5 із 15 реалізованих брейкпойнтів.

Зазначимо, що для них це була п'ята очна зустріч. Поки що повна перевага на cтороні іспанки – 4:1.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

Третій раунд, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

17 січня

Паула Бадоса (Іспанія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 4:6, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Марта мала проблеми з японкою Нао Хібіно, а в другому раунді швидко розібралася з німкенею Юле Німаєр.

Друга ракетка України Еліна Світоліна напередодні здобула свою 100 перемогу в межах турнірів серії Grand Slam. Українка обіграла Керолайн Доулхайд з США.