Чергове фіаско від Бадоси: Костюк вилетіла з Australian Open-2025
Перша ракетка України Марта Костюк (18) у третьому раунді Australian Open-2025 зійшлася з представницею Іспанії Паулою Бадосою (11).
Матч завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3 на користь Бадоси.
У першому сеті суперниці йшли на рівних, але під кінець іспанка таки зуміла забрати подачу Марти, що і дозволило виграти.
Українка другий сет розпочала дуже яскраво, вигравши 5 геймів поспіль, проте потім сили її почали покидати та з'явилась нервозність. Бадоса скоротила до 5:4 і на подачі Марти була близька, щоб оформити камбек, та все для першої ракетки України завершилося добре.
На початку третього сету Марта могла зробити брейк, але Бадоса дотисла. Потім Паула взяла подачу Костюк. Киянка занадто часто робила подвійні помилки.
На емоційному підйомі 12-та ракетка світу, яка сіяна під №11 на турнірі, "в суху"довела рахунок до 3:0.
До кінця сету тенісистки просто обмінювалися подачами – Бадоса виграла 6:3.
Матч тривав 2 години 34 хвилини. Марта за зустріч подала 6 подач на виліт при 16 подвійних помилках. Вона реалізувала лише 4 з 17 брейкпойнтів.
Паула зуміла подати 3 ейси, допустила 3 подвійні помилки. На її рахунку 5 із 15 реалізованих брейкпойнтів.
Зазначимо, що для них це була п'ята очна зустріч. Поки що повна перевага на cтороні іспанки – 4:1.
Паула Бадоса (Іспанія) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 4:6, 6:3
Нагадаємо, у першому колі Марта мала проблеми з японкою Нао Хібіно, а в другому раунді швидко розібралася з німкенею Юле Німаєр.
Друга ракетка України Еліна Світоліна напередодні здобула свою 100 перемогу в межах турнірів серії Grand Slam. Українка обіграла Керолайн Доулхайд з США.