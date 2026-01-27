Українська правда
Гофф розтрощила свою ракетку після поразки від Світоліної на Australian Open

Станіслав Матусевич — 27 січня 2026, 11:39
Коко Гофф
Getty images

Американська тенісистка Коко Гофф не зуміла стримати розпачу після розгромної поразки (1:6, 2:6) від українки Еліни Світоліної у чвертьфіналі Australian Open.

У підтрибунному приміщенні третя ракетка світу у вирі негативних емоцій знищила свою ракетку об підлогу.

Світоліна та Гофф зустрічалися вчетверте, Еліна зрівняла рахунок очних поєдинків, 2:2.

У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки.

Еліна провела свій 14 чвертьфінал на турнірах Grand Slam і вчетверте пройшла до півфіналу. Жодного разу до фіналу Світоліній поки не вдавалося дістатись.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).

