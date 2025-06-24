Американка встановила чотири світові рекорди з паралімпійського плавання

Параспортсменка Кеті Кубяк побила світові рекорди у категорії S4 на дистанціях 50 метрів вільним стилем, 50 метрів батерфляєм, 100 метрів на спині та 200 метрів вільним стилем під час чемпіонату США з паралімпійського плавання.

Про це повідомила пресслужба Usparaswimming.org.

Змагання проходили в місті Бойсе, штат Айдахо.

Кубяк, яка закінчила третій рік навчання в Нью-Йоркському університеті, завершила змагання з часом 2:44.97 на дистанції 200 метрів вільним стилем, що на 6,56 секунди швидше за старий світовий рекорд, встановлений німкенею Танею Шольц у 2022 році.

🚨 Rookie Katie Kubiak? SHE DID IT AGAIN, breaking the S4 50 fly world record twice in one day! 🔥



Kubiak opened Day 1 at Nationals by setting a WR + AR with a 39.66 in prelims, and then broke it again in the finals! #TeamUSA // #ParaSwimming pic.twitter.com/uJUD5B1Mpo — U.S. Paralympics Swimming (@USParaSwimming) June 21, 2025

Кеті пропливла 50 метрів вільним плаванням за 36,44 секунди (попередній рекорд: 36,92 секунди), 50 метрів батерфляєм за 39,66 секунди (попередній рекорд: 40,22 секунди) та 100 метрів на спині за 1 хвилину 32,72 секунди (попередній рекорд: 1 хвилина 43,91 секунди).

🌎🔥 World records keep falling!



Katie Kubiak and Koehn Boyd rewrite three world records on day two of the U.S. Paralympics Swimming National Championships.



Full recap: https://t.co/vm6QAcoviF pic.twitter.com/mWK88L0J6i — U.S. Paralympics Swimming (@USParaSwimming) June 22, 2025

"Я думаю, що найвражаючим запливом цих вихідних був заплив на 50 метрів вільним стилем, тому що подолання 40 секунд було орієнтиром, з яким я підходив до цих змагань, тому можливість подолати його двічі (у кваліфікації та фінальному етапі) була надзвичайно важливою", – зізналася параспортсменка.

Кубяк, у якої пізній початок вродженої міопатії (група захворювань, які характеризуються прогресуючою слабкістю та атрофією м'язів), плавала на юнацькому рівні до 2018 року, коли їй зробили операцію на хребті. До плавання вона повернулася в 2023 році.

У 2024 році вперше спробувала власні сили на офіційному турнірі в США. На Паралімпіаду-2024 вона не кваліфікувалася, оскільки не брала участь у попередньому чемпіоні США серед параплавців.

Тепер Кубяк націлена на Чемпіонат світу з паралімпійського плавання 2025 року, який заплановано на 21–27 вересня в Сінгапурі.

Нагадаємо, 18-річна Саммер Макінтош під час чемпіонату Канади зуміла встановити три світові рекорди.

На Олімпійських іграх у Парижі Саммер завоювала три золоті медалі. Спочатку Макінтош стала переможцем запливу на 400 метрів комплексом. Потім спортсменка виграла 200 м батерфляєм. Наостаном Макінтош з олімпійським рекордом виграла заплив на 200 метрів комплексом