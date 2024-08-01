17-річна Макінтош з олімпійським рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді-2024

Канадська плавчиня Саммер Макінтош завоювала золото в фіналі запливу на 200 метрів батерфляєм на Олімпіаді-2024.

17-річна спортсменка проплила дистанцію за 2:03,03 хв, що стало новим олімпійським рекордом. Вона перевершила результат китаянки Чжан Юйфей (2:03,86), встановлений у Токіо-2020.

Друге та третє місце розділили американка Реган Сміт та китаянка Чжан Юйфей.

Зазначимо, що мати Макінтош Джилл Горстед брала участь у літніх Олімпійських іграх-1984 в Лос-Анджелесі. Вона пройшла до фіналу B на дистанції 200 метрів батерфляєм, показавши час 2:13.49 і фінішувавши першою у втішному запливі.

1. 🥇 Саммер Макінтош (Канада) — 2:03,03;

2. 🥈 Реган Сміт (США) — 2:03,84;

3. 🥉 Чжан Юйфей (Китай) — 2:05,09.

Для канадки це вже друга нагорода на Олімпіаді в Парижі. Напередодні вона стала першою в запливі на 400 метрів комплексом. Макінтош стала першою представницею Канади, яка завоювала золото на цій дистанції.