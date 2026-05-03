Дворазова олімпійська чемпіонка Волш вчетверте побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм

Микола Літвінов — 3 травня 2026, 11:14
Гретхен Волш
gretchwalsh2/instagram

Американська плавчиня Гретхен Волш встановила світовий рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм під час змагань Speedo Fort Lauderdale Open.

Деталі повідомляє SwimSwam.

Спортсменка подолала дистанцію за 54,33 секунди. Вона на 0,27 секунди покращила свій попередній світовий рекорд (54,60), який встановила на цьому ж турнірі рік тому.

Другою фінішувала володарка світового рекорду серед юніорів Клер Курзан із результатом 58,44 секунди.

Для Волш це четверте оновлення світового рекорду на дистанції 100 метрів батерфляєм. Наразі їй належать 13 найшвидших результатів в історії цієї дисципліни. Другою у списку йде шведська спортсменка Сара Шестрем (55,48).

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Волш встановила світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубку світу в Кармелі, пропливши дистанцію за 23,72 секунди.

Також додамо, що у травні 2024-го Гретхен двічі за день установила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.

Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вона здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).

