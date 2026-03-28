Померла атлетка, яка виграла "золото" Олімпіади зі світовим рекордом

Перша олімпійська чемпіонка з Великобританії у легкій атлетиці Мері Ренд померла у віці 86 років. Причина смерті не називається.

Про це повідомляє The Guardian.

На Олімпіаді-1964 у Токіо Ренд перемогла у стрибках у довжину зі світовим рекордом (6,76 м), який протримався чотири роки.

Наразі світовий рекорд із 1988 року належить німкені Хайке Дрешлер. Її результат – 7,37 м.

На тих Іграх вона також виграла срібло у п'ятиборстві та бронзу в естафеті 4х100 м. На рахунку Ренд ще дві бронзи на чемпіонаті Європи 1962 року у стрибках у довжину та в естафеті 4х100 м.

Незадовго до Олімпійських ігор у Мехіко в 1968 році вона порвала ахілове сухожилля і була змушена завершити кар'єру у віці 28 років.

Ренд була популярна у Великій Британії у 1960-х роках. Один журналіст назвав її "Мерілін Монро на шипуваннях" через її світле волосся, а вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер назвав її ідеальною кандидатурою для побачення, зазначає The Guardian.

