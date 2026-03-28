Померла атлетка, яка виграла "золото" Олімпіади зі світовим рекордом

Руслан Травкін — 28 березня 2026, 04:17
Померла атлетка, яка виграла золото Олімпіади зі світовим рекордом
Мері Ренд
Перша олімпійська чемпіонка з Великобританії у легкій атлетиці Мері Ренд померла у віці 86 років. Причина смерті не називається.

Про це повідомляє The Guardian.

На Олімпіаді-1964 у Токіо Ренд перемогла у стрибках у довжину зі світовим рекордом (6,76 м), який протримався чотири роки.

Наразі світовий рекорд із 1988 року належить німкені Хайке Дрешлер. Її результат – 7,37 м.

На тих Іграх вона також виграла срібло у п'ятиборстві та бронзу в естафеті 4х100 м. На рахунку Ренд ще дві бронзи на чемпіонаті Європи 1962 року у стрибках у довжину та в естафеті 4х100 м.

Незадовго до Олімпійських ігор у Мехіко в 1968 році вона порвала ахілове сухожилля і була змушена завершити кар'єру у віці 28 років.

Ренд була популярна у Великій Британії у 1960-х роках. Один журналіст назвав її "Мерілін Монро на шипуваннях" через її світле волосся, а вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер назвав її ідеальною кандидатурою для побачення, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, помер перший футболіст у історії, за якого заплатили понад мільйон фунтів

Олімпійські ігри Світовий рекорд Потрійний стрибок

Світовий рекорд

Олімпійський чемпіон засмучений, що не отримає грошовий бонус за світовий рекорд
Дюплантіс прокоментував підкорення чергового світового рекорду
Бронзовий призер Олімпійських ігор встановив світовий рекорд у напівмарафоні
Легендарна Костадінова пригадала, як відреагувала на світовий рекорд Магучіх
Володаря світового рекорду відсторонили на 4 роки

Останні новини