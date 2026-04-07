90-річний іспанець встановив два світові рекорди на чемпіонаті Європи
Іспанець Мануель Алонсо встановив два світові рекорди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів спорту, який минулими вихідними завершився в Торуні, Польща.
Про це пише Marca. Деталі додає AS.
90-річний атлет виграв забіги на 800 та 1500 метрів.
У першій дисципліні іспанський спортсмен зумів побити світовий рекорд у категорії старше 90 років з часом 3:34.22, покращивши результат канадця Ерла Фі більш ніж на вісім секунд.
Подвиг Алонсо на цьому не зупинився, оскільки іспанець також побив рекорд на 1500 м у віковій категорії понад 90 років, побивши попередній рекорд Могула Раднаа Церена майже на 55 секунд після зупинки годинника на часі 7:00.81, лише за соті секунди до подолання семихвилинного бар'єру.
"Спорт врятував мені життя. Коли я виходив з фабрики на пенсію, я приходив додому і починав плакати", – зізнавався він у 2021 році.
