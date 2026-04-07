Легка атлетика

90-річний іспанець встановив два світові рекорди на чемпіонаті Європи

Руслан Травкін — 7 квітня 2026, 09:56
Мануель Алонсо
Скриншот

Іспанець Мануель Алонсо встановив два світові рекорди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів спорту, який минулими вихідними завершився в Торуні, Польща.

Про це пише Marca. Деталі додає AS.

90-річний атлет виграв забіги на 800 та 1500 метрів.

У першій дисципліні іспанський спортсмен зумів побити світовий рекорд у категорії старше 90 років з часом 3:34.22, покращивши результат канадця Ерла Фі більш ніж на вісім секунд.

Подвиг Алонсо на цьому не зупинився, оскільки іспанець також побив рекорд на 1500 м у віковій категорії понад 90 років, побивши попередній рекорд Могула Раднаа Церена майже на 55 секунд після зупинки годинника на часі 7:00.81, лише за соті секунди до подолання семихвилинного бар'єру.

"Спорт врятував мені життя. Коли я виходив з фабрики на пенсію, я приходив додому і починав плакати", – зізнавався він у 2021 році.

Нагадаємо, японська фігуристка тріумфально завершила кар'єру, здобувши "золото" зі світовим рекордом на ЧС-2026. 

Світовий рекорд

Померла атлетка, яка виграла "золото" Олімпіади зі світовим рекордом
Олімпійський чемпіон засмучений, що не отримає грошовий бонус за світовий рекорд
Дюплантіс прокоментував підкорення чергового світового рекорду
Бронзовий призер Олімпійських ігор встановив світовий рекорд у напівмарафоні
Легендарна Костадінова пригадала, як відреагувала на світовий рекорд Магучіх

