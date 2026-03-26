Олімпійський чемпіон засмучений, що не отримає грошовий бонус за світовий рекорд

Австралійський плавець Кемерон Макевой, який встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем, розчарований, що не отримає додатковий грошовий бонус за своє досягнення.

Про це пише BBC.

Спортсмен показав у Шеньчжені час 20,88 секунди, побивши час Сезара Сьєло 20,91, який бразилець встановив 17 років тому в еру "суперкостюмів" у плаванні.

31-річний Макевой сказав, що "важчий шлях" до його історичної перемоги "різко контрастує" з бонусом у розмірі 1 мільйона доларів, обіцяним плавцям (745 000 фунтів стерлінгів), якщо вони поб'ють світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем на Розширених іграх.

На перших Іграх, які відбудуться в Лас-Вегасі в травні, спортсменам дозволено приймати заборонені препарати для покращення спортивних результатів під медичним наглядом.

"Божевілля – думати, що за встановлення світового рекорду без костюма та без будь-яких допінгів, будучи чистим спортсменом, бонус становить нуль доларів", – сказав Макевой.

Всесвітня водна асоціація виплачує винагороди спортсменам-рекордсменам, але оскільки Відкритий чемпіонат Китаю не був організований керівним органом, жодних бонусів не було затверджено.

