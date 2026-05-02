Президент Кенії подарував автомобіль володарю світового рекорду в марафоні

Рекордсмен марафону Сабастьян Саве отримав у Кенії яскравий прийом. Президент країни нагородив його грошовою виплатою в розмірі 61 тисяча доларів та автомобілем.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

Саве, який став першою людиною, що вибігла з двохгодинного бар'єру під час марафону, зустріли вдома його батьки та міністр спорту Салім Мвуря, який привітав досягнення бігуна на Лондонському марафоні як "перемогу для Кенії".

Президент Вільям Руто провів більш офіційну церемонію привітання, де він назвав перемогу Саве "визначальним моментом в історії людської витривалості".

Саве подарував президенту Руто кросівки Adidas Adizero з автографом, в яких він брав участь під час марафону. Він також залишив автограф на фотографії моменту, коли побив світовий рекорд.

Нагадаємо, бігун увійшов в історію, перемігши з часом 1 година 59 хвилин 30 секунд. Він покращив попередній світовий рекорд серед чоловіків на 65 секунд.

Після прибуття в середу до міжнародного аеропорту імені Джомо Кен'ятти в Найробі, Саве розповів Associated Press, що пишається тим, що "досяг великого досягнення в житті" і планує "спробувати ще більше понизити цей рекорд".

Себастьяна Саве познайомив з професійним бігом його дядько, Абрахам Чепкірвок, який виступав за Уганду на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.

Саве виграв марафон у Валенсії у 2024 році з часом 2:02:05. Він вийшов на недільні змагання в Лондоні як чинний чемпіон.