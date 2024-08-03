17-річна Макінтош з Канади з олімпійським рекордом здобула 3 золото Олімпіади-2024

Канадська плавчиня 17-річна Саммер Макінтош з олімпійським рекордом виграла заплив на 200 метрів комплексом на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 2:06,56. Другою стала американка Дуглас Кейт, яка на цій Олімпіаді має золото 200-метрівки брасом та срібло в естафеті 4х100 вільним стилем.

Трійку замкнула двічі золота медалістка цих Олімпійських ігор, Кейлі Маккіон з Австралії. 23-річна плавчиня виграла заплив на 100 та 200 метрів на спині.

1. 🥇 Саммер Макінтош (Канада) — 2:06,56;

2. 🥈 Дуглас Кейт (США) — 2:06,92;

3. 🥉 Кейлі Маккіон (Австралія) — 2:08,08.

Зазначимо, що для Макінтош це вже третє золото у Парижі-2024. Раніше вона стала найкращою в плаванні на 200 метрів батерфляєм та на 400 метрів комплексом. Також на рахунку канадки срібло в запливі на 400 метрів вільним стилем.

Нещодавно наш сайт писав про дивовижну історію канадійки. Її мама Джилл Горстед брала участь у Літніх Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі, де пройшла до фіналу B на дистанції 200 метрів батерфляєм серед жінок, показавши час 2:13.49, і фінішувавши першою у втішному запливі (дев'ятий у загальному заліку).

А сестра Саммер, Брук, фігуристка в парах, брала участь у Зимових юнацьких Олімпійських іграх 2020 року та виграла бронзову медаль на Чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів 2022-го.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.