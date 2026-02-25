Гераскевич – про намір виступити на Іграх-2030: Хочу приїхати на Олімпіаду з тим самим шоломом і, звісно, виграти "золото"

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що прагне повернутись на Олімпійські ігри не просто заради участі, а й ставить перед собою найвищі цілі.

Його слова наводить The Guardian.

27-річний спортсмен заявив, що перед цим він хоче подати апеляцію до іншого суду, який не буде підпорядкований Міжнародному олімпійському комітету.

"Я люблю скелетон. І хочу повернутися й змагатися на Олімпіаді. Насамперед нам потрібно подати апеляцію до іншого суду, який не перебуває під контролем Міжнародного олімпійського комітету. Наша мета — виграти цю справу. Потім я хочу приїхати на Олімпіаду з тим самим шоломом і, звісно, виграти "золото", – заявив українець.

Гераскевич запевнив, що позиція щодо "шолому пам'яті" не робить із нього національного героя, адже ними є ті українські спортсмени, які зображені на шоломі. Водночас він вдячний усім за підтримку.

"Це був дивний досвід. Я був у такому вирі подій, що не встигав усе усвідомити. Лише коли ми їхали з Мілана до Мюнхена, на заправці люди почали мене впізнавати. Я не світова суперзірка. Я не з PR-світу. І коли все почалося, ніхто не міг передбачити, що МОК дискваліфікує мене без реальної причини", – додав скелетоніст.

Владислав заявив, якщо у МОК хочуть когось звинуватити у цьому скандалі, то повинні звинуватити самих себе. За словами спортсмена, у його особливому шоломі не було жодного насильства.

Нагадаємо, що організація дискваліфікувала Гераскевича через використання шолому, на якому зображені убиті Росією українські атлети. У ньому Владислав встиг провести декілька офіційних тренувань на Олімпіаді-2026, але до стартів його не допустили.

Перед офіційним рішенням МОК в українського скелетоніста була зустріч із президенткою організації Кірсті Ковентрі, але сторони не дійшли до спільної думки. Зголом українська сторона спробувала оскаржити рішення МОК, але Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов.

Нещодавно Гераскевич закликав Ковентрі піти у відставку, а також розповів, чи буде продовжувати свою спортивну кар'єру після усунення з Ігор-2026.

Зимові Олімпійські ігри-2030 відбуватиметься протягом 8-24 лютого у Франції.