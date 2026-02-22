Неймовірне лицемірство: Гераскевич – про вчинок Ковентрі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич натякнув на лицемірність очільниці Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

Відповідну публікацію він розмістив у себе в соцмережі "Х".

"Дуже важко уявити, наскільки цинічним і безсердечним потрібно бути, щоб без будь-якої реальної причини дискваліфікувати людину з Олімпійських ігор, а потім проливати крокодилячі сльози, сподіваючись на співчуття. Така лицемірність просто неймовірна", – написав спортсмен.

Нагадаємо, що МОК відсторонив Владислава від Ігор-2026 через "шолом пам'яті", на якому були зображення українських спортсменів, яких убила Росія. У цьому спеціальному шоломі Гераскевич встиг провести декілька офіційних тренувань на олімпійському треку, але до змагань не був допущений.

Перед офіційним рішенням МОК Гераскевич мав зустріч із президенткою організації Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не дійшли до спільної думки.

Українська сторона спробувала оскаржити це рішення Міжнародного олімпійського комітету у Спортивному арбітражному суді. Однак CAS відхилив позов скелетоніста.

Попри це спортсмен отримав підтримку земляків та світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи. Український бізнес вирішив фінансово подякувати Владиславу за національну позицію.

Скелетоніст вже повернувся в Україну та розповів, що його найбільше зачепило після дискваліфікації на Олімпіаді.