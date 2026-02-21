МОК розпочав розслідування щодо Інфантіно через участь у заході з Трампом

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проведе розслідування стосовно очільника ФІФА та члена МОК Джанні Інфантіно, який нещодавно відвідав засідання Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання The Athletic.

На засіданні, що відбулося 19 лютого, президент ФІФА перебував серед політиків у червоній кепці з написом "USA" та цифрами "45-47", які відсилають до президентських каденцій Трампа.

На думку президентки МОК Кірсті Ковентрі, Інфантіно міг порушити принципи політичної нейтральності, які прописані в статуті організації.

"Я не знала про те, що у нас був член МОК у центрі подій. Тепер, коли ви звернули нашу увагу на це, ми повернемося й розглянемо ситуацію. Олімпійська хартія МОК дуже чітко визначає, чого вона очікує від своїх членів. Ми проведемо розслідування щодо ймовірного підписання документів. Я думаю, що з погляду МОК ми й надалі залишатимемося політично нейтральними. Це єдиний спосіб для нас як організації забезпечити справедливість на спортивній арені. Саме так ми й продовжимо діяти в майбутньому", – сказала Ковентрі під час пресконференції Олімпійських ігор-2026.

Нагадаємо, що під час жеребкування чемпіонату світу 2026 Джанні Інфантіно вручив президенту США Дональду Трампу першу в історії Премію миру. Про заснування нагороди повідомили за місяць до події.

Раніше Джанні Інфантіно допустив зняття бану з російських команд, принаймні на молодіжному рівні. Президент ФІФА заявив, що санкції проти Росії не принесли результатів.