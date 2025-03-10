32-річний українець Сергій Куліш виграв золото чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматично зброї, що проходить в хорватському Осієку.

У фіналі стрільби на 10 метрів з пневматичної гвинтівки, де виступали 10 спортсменів, наш стрілець показав найвищий результат, вибивши 252 бали. У перестрілці за золото Куліш на 0,3 бали обійшов "нейтрального" Іллю Марсова.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 року в Парижі Куліш ставав срібним призером у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Також Сергій є срібним призером Олімпіади-2016 в Ріо у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

Минулого року Куліш виграв золото у стрільбі з трьох положень у змішаній парі, а також особисту срібну нагороду у цій же дисципліні серед чоловіків.

У перший день змагань чоловіча збірна України з кульової стрільби здобула бронзову нагороду. Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов (із загальним результатом 1728–50x) посіли третє місце у командному заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів.