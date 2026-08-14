Українські стрільці з 15 медалями посіли друге загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи

Збірна України з кульової та стендової стрільби завершила виступ на чемпіонаті Європи серед спортсменів віком до 23 років.

Змагання проходили з 1 до 12 серпня у польському Вроцлаві. У чемпіонаті взяли участь майже 470 спортсменів із 38 країн світу. Україну представляли 22 атлети.

За підсумками змагань українські стрільці вибороли 15 медалей — 2 золоті, 9 срібних та 4 бронзові. За загальною кількістю нагород збірна України посіла друге місце серед усіх країн-учасниць.

Результати українців:

Золото

Владислав Медушевський – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба);

Юлія Діденко та Владислав Медушевський (дует) – стрільба з малокаліберного пістолета.

Срібло

Іван Рагуля та Олександра Бартишева (дует) – круглий стенд;

Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко (команда) – пневматична гвинтівка, 10 м;

Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська (команда) – пневматичний пістолет, 10 м;

Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (команда) – малокаліберна гвинтівка з трьох положень, 50 м;

Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (команда) – пневматична гвинтівка, 10 м;

Максим Камінський – пневматичний пістолет;

Юлія Ісаченко – пневматичний пістолет;

Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко (команда) – пістолет, 25 м;

Марія Шейніна та Олексій Вятчін (дует) – малокаліберна гвинтівка з трьох положень.

Бронза

Юлія Ісаченко — пневматичний пістолет, 10 м;

Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов (команда) — малокаліберний пістолет (швидкострільна стрільба);

Кирило Бугайцев — пневматична гвинтівка, 10 м;

Марія Сташко — пневматична гвинтівка, 10 м.

Нагадаємо, у червні чоловіча збірна України з кульової стрільби здобула золоту медаль на чемпіонаті світу-2026 серед юніорів, який триває з 16 по 26 червня в німецькому Зулі.