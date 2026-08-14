Українські стрільці з 15 медалями посіли друге загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи
Юлія Діденко та Владислав Медушевський
Instagram/ukr_shooting_federation
Збірна України з кульової та стендової стрільби завершила виступ на чемпіонаті Європи серед спортсменів віком до 23 років.
Змагання проходили з 1 до 12 серпня у польському Вроцлаві. У чемпіонаті взяли участь майже 470 спортсменів із 38 країн світу. Україну представляли 22 атлети.
За підсумками змагань українські стрільці вибороли 15 медалей — 2 золоті, 9 срібних та 4 бронзові. За загальною кількістю нагород збірна України посіла друге місце серед усіх країн-учасниць.
Результати українців:
Золото
- Владислав Медушевський – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба);
- Юлія Діденко та Владислав Медушевський (дует) – стрільба з малокаліберного пістолета.
Срібло
- Іван Рагуля та Олександра Бартишева (дует) – круглий стенд;
- Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко (команда) – пневматична гвинтівка, 10 м;
- Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська (команда) – пневматичний пістолет, 10 м;
- Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (команда) – малокаліберна гвинтівка з трьох положень, 50 м;
- Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (команда) – пневматична гвинтівка, 10 м;
- Максим Камінський – пневматичний пістолет;
- Юлія Ісаченко – пневматичний пістолет;
- Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко (команда) – пістолет, 25 м;
- Марія Шейніна та Олексій Вятчін (дует) – малокаліберна гвинтівка з трьох положень.
Бронза
- Юлія Ісаченко — пневматичний пістолет, 10 м;
- Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов (команда) — малокаліберний пістолет (швидкострільна стрільба);
- Кирило Бугайцев — пневматична гвинтівка, 10 м;
- Марія Сташко — пневматична гвинтівка, 10 м.
Нагадаємо, у червні чоловіча збірна України з кульової стрільби здобула золоту медаль на чемпіонаті світу-2026 серед юніорів, який триває з 16 по 26 червня в німецькому Зулі.