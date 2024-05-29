Українці вибороли золото на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Дар'я Дудка та Сергій Куліш посіли перше місце на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (малокаліберні види зброї) з трьох положень у змішаній парі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У фіналі українці протистояли представникам Норвегії та у напруженому поєдинку перемогли з рахунком 17:15.

Це вже друга нагорода для України на цьому турнірі. Напередодні саме Куліш здобув срібло в цій самій дисципліні серед чоловіків. Зазначимо, що Сергій вже має олімпійську ліцензію на Ігри у Парижі-2024.

Збірну України на турнірі представляють 32 спортсмени у двох вікових категоріях — дорослі та юніори.