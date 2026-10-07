Вперше за 50 років: українка завоювала "золото" чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці

Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби з рушниці (IPSC Shotgun World Shoot 2026) у категорії Lady дивізіону Standard.

На світовій першості у грецькому Корінфі українка відзначилася історичним результатом на турнірі, участь у якому взяли 850 спортсменів із 44 країн. Ілюхіна стала першою представницею України, яка завоювала "золото" ЧС за усю історію дисципліни.

На змаганнях Олександра випередила суперниць зі Швеції та Італії, які посіли друге та третє місця відповідно.

"Вперше за 50-ти річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці. Неймовірно рада, що мені це вдалося", – написала тріумфаторка ЧС.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета Пивоварова стала віцечемпіонкою Європи зі стендової стрільби серед юніорів.