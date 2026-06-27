Українка здобула історичну бронзу на ЧС-2026 зі стендової стрільби
Збірна України здобула чергову нагороду на чемпіонаті світу зі стрільби, який відбувся у німецькому Зуль.
Про це повідомляє НОК України.
Історичну "бронзову" медаль для збірної України виборола 18-річна представниця круглого стенду Єлизавета Пивоварова.
Пивоварова блискуче виступила у кваліфікації, показавши найкращий результат серед усіх учасниць – вона поцілила 116 зі 125 мішеней та вийшла у фінал з першого місця. У вирішальному раунді змагань дівчина посіла третє місце.
Ця медаль стала першою для України на чемпіонатах світу серед юніорів у цій дисципліні стендової стрільби.
Зазначимо, що упродовж змагань українські спортсмени вибороли 8 нагород (2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові) та посіли п'яте місце у загальнокомандному заліку серед найсильніших збірних світу.
Раніше повідомлялося, що збірна України виборола 17 нагород на чемпіонаті Європи-2026 з кульової стрільби.