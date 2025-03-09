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🥉 Україна здобула бронзу на старті ЧЄ-2025 із кульової стрільби

Денис Шаховець — 9 березня 2025, 22:05
🥉 Україна здобула бронзу на старті ЧЄ-2025 із кульової стрільби
European Shooting Confederation

Чоловіча збірна України з кульової стрільби стала бронзовим призером чемпіонату Європи 2025 з пневматичної зброї, що розпочався у хорватському Осієку.

Віктор Банькін, Олег Омельчук та Павло Коростильов набрали 1728 очок, влучивши загалом 50 разів у десятку, й здобули бронзові нагороди командних змагань у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Чемпіонами континенту у цій дисципліні стали чехи. Срібні нагороди в італійців.

ЧЄ-2025 з кульової стрільби. 10 м з пневматичного пістолета. Командні змагання

  • 🥇 1. Чехія – 1729–55x
  • 🥈 2. Італія – 1728–54x
  • 🥉 3. Україна – 1728–50x

Чемпіонат Європи 2025 з кульової стрільби у хорватському Осієку триватиме до 13 березня.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Коростильов не зміг здобути медаль у стрільбі з пістолета.

Павло Коростильов кульова стрільба Віктор Банькін Олег Омельчук

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