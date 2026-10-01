Українка з континентальним рекордом здобула "срібло" на юніорському ЧЄ-2026 зі стендової стрільби

Єлизавета Пивоварова стала віцечемпіонкою Європи зі стендової стрільби серед юніорів.

19-річна українка виборола срібну нагороду у круглому стенді (скіт). У кваліфікації вона показала найкращий результат – 123/125 збитих тарілок.

Єлизавета з першого місця вийшла до фіналу, встановивши при цьому новий рекорд Європи серед юніорок. В основній частині змагань українка зберігала місце серед лідерок та вийшла до перестрілки за золоту нагороду.

У вирішальній дуелі Пивоварова зустрілась з представницею Німеччини Емілі Бундан. Українка мінімально поступилась із рахунком 4:5.

Нагадаємо, що в червні Єлизавета стала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу в дисципліні "скіт". На тому турнірі збірна України також стала переможцем командних змагань у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи у Греції розпочався 27 вересня. Континентальна першість зі стендової стрільби триватиме до 12 жовтня.