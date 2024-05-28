Куліш здобув срібло чемпіонату Європи з кульової стрільби

Чемпіон світу-2022 Сергій Куліш приніс Україні першу нагороду на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (малокаліберні види зброї), який триває в хорватському Осієку.

Куліш у стрільбі з трьох положень (50 м) став четвертим у кваліфікації та пробився до фіналу, де посів друге місце.

Для Сергія це вже друга медаль континентальної першості у цій дисципліні. У 2017 році він також став віцечемпіоном Європи.

Зазначимо, що Куліш вже має олімпійську ліцензію на Ігри у Парижі-2024.

Збірну України на турнірі представляють 32 спортсмени у двох вікових категоріях — дорослі та юніори.