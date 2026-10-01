Мільчев завоював "срібло" чемпіонату Європи-2026

Іменитий український стрілець Микола Мільчев завоював срібну медаль чемпіонату Європи 2026 року, який проходить з 27 вересня до 13 жовтня в Афінах (Греція).

58-річний українець посів друге місце в дисципліні скіт. Попри невдалий початок, Мільчев зумів піднятися до чільної трійки, а потім – і вийти в чемпіонську серію. В перестрілці він поступився фіну Еету Калліонену, який і став чемпіоном Європи-2026.

Підсумкові результати:

Для Мільчева це третя медаль чемпіонатів Європи за кар'єру. До цього він завойовував "срібло" в далекому 1997 році та "бронзу" на минулому чемпіонаті Європи в 2025 році у Франції.

Нагадаємо, в скіті Мільчев став олімпійським чемпіоном Ігор 2000 року в австралійському Сіднеї.