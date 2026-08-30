Україна увійшла до топ-8 медального заліку чемпіонату світу з академічного веслування

У неділю, 30 серпня, завершився чемпіонат світу 2026 з академічного веслування, який проходив у нідерландському Амстердамі, й за його підсумками став відомий фінальний медальний залік змагань.

Першість здобули Нідерланди. У здобутку цієї команди є 4 золотих медалі, 3 "срібла" та 3 "бронзи". Українські ж спортсмени ж здобули восьму позицію із 3 різними медалями.

Медальний залік ЧС-2026 з академічного веслування

Нідерланди – 4 золотих, 3 срібних, 3 бронзових медалі Німеччина – 3-2-0 США – 3-0-6 Румунія – 3-0-0 Велика Британія – 2-4-2 Мексика – 2-0-1 Ірландія – 1-2-0 Україна – 1-1-1

Нагадаємо, що золотою призеркою стала Анна Шеремет у змаганнях із паравеслування одиночок (клас PR1).

"Срібло" серед наших атлетів зумів здобути Станіслав Самолюк і Дарія Котик у міксті парних двійок (клас PR3). А третє місце посів у паравеслуванні одиночок (клас PR1) серед чоловіків Роман Полянський.

Додамо, що на цьогорічній світовій першості з веслування на байдарках і каное Україна розташувалася на 9-й сходинці у медальному заліку.