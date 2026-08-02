Україна фінішувала у топ-5 медального заліку Євро-2026 з академічного веслування

Збірна України завершила чемпіонату Європи 2026 року з академічного веслування на п'ятому місці в медальному заліку. Українці завоювали 5 медалей: 1 золото, 2 срібла та 2 бронзи. Аналогічний результат показала Греція, яка розділила з Україною п'яту позицію в медальному заліку.

Найбільше медалей на Євро-2026 завоювала збірна Німеччини – 12. Проте в медальному заліку німці посіли лише друге місце, поступившись за кількістю золотих нагород Румунії – 5 проти 6.

Підсумковий медальний залік Євро-2026:

Чемпіонат Європи-2026 проходив з 31 липня по 2 серпня в італійському Варезе. Єдине золото Україні принесла Анна Шеремет у паравеслуванні. Чотири з п'яти нагород українці завоювали в останній день турніру.