Шеремет здобула для України перше "золото" на ЧС-2026 з академічного веслування

Українка Анна Шеремет здобула золоту нагороду за підсумками змагань з паравеслування одиночок (клас PR1) на чемпіонаті світу-2026.

Вже на 500-метровій позначці Шеремет показала час 02:23.31 та випереджала найближчу переслідувачку майже на 10 секунд. У підсумку українка впевнено подолала 2000 метрів за 09:48.91 хвилини, втримуючи лідерство на кожному з контрольних відрізків.

Срібну нагороду здобула представниця Бельгії Лоуренс Вандевівер, яка фінішувала з часом 10:17.77 та відстала від української чемпіонки на 28.86 секунди. Бронзову медаль виборола швейцарка Клер Гірінгеллі з результатом 10:39.76.

Результати фіналу (одиночки, жінки, клас PR1).

Анна Шеремет (Україна) – 09:48.91 Лоуренс Вандевівер (Бельгія) – 10:17.77 Клер Гірінгеллі (Швейцарія) – 10:39.76

Нагадаємо, що Шеремет захистила звання чемпіонки світу, оскільки за підсумками минулорічної світової першості вона також здобула "золото".

Додамо, що це вже третя медаль, здобута нашими спортсменами на ЧС-2026. Тепер у нашій скарбничці є по одній золотій, срібній та бронзовій медалі.