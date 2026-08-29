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Шеремет здобула для України перше "золото" на ЧС-2026 з академічного веслування

Микола Літвінов — 29 серпня 2026, 13:03
Шеремет здобула для України перше золото на ЧС-2026 з академічного веслування
Анна Шеремет
Getty Images

Українка Анна Шеремет здобула золоту нагороду за підсумками змагань з паравеслування одиночок (клас PR1) на чемпіонаті світу-2026.

Вже на 500-метровій позначці Шеремет показала час 02:23.31 та випереджала найближчу переслідувачку майже на 10 секунд. У підсумку українка впевнено подолала 2000 метрів за 09:48.91 хвилини, втримуючи лідерство на кожному з контрольних відрізків.

Срібну нагороду здобула представниця Бельгії Лоуренс Вандевівер, яка фінішувала з часом 10:17.77 та відстала від української чемпіонки на 28.86 секунди. Бронзову медаль виборола швейцарка Клер Гірінгеллі з результатом 10:39.76.

Результати фіналу (одиночки, жінки, клас PR1).

  1. Анна Шеремет (Україна) – 09:48.91
  2. Лоуренс Вандевівер (Бельгія) – 10:17.77
  3. Клер Гірінгеллі (Швейцарія) – 10:39.76

Нагадаємо, що Шеремет захистила звання чемпіонки світу, оскільки за підсумками минулорічної світової першості вона також здобула "золото".

Додамо, що це вже третя медаль, здобута нашими спортсменами на ЧС-2026. Тепер у нашій скарбничці є по одній золотій, срібній та бронзовій медалі. 

чемпіонат світу з веслування Анна Шеремет

чемпіонат світу з веслування

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