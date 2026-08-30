Німеччина виграла медальний залік ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное: Україна у топ-10
Людмила Лузан
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У неділю, 30 серпня, завершився чемпіонат світу 2026 з веслування на байдарках і каное, який проходив у польській Познані.
Переможцем медального заліку стала Німеччина, а Україна завдяки "золоту" Людмили Лузан увійшла до топ-10, розділивши 9-те місце з Бразилією.
Нагадаємо, також в активі України срібна медаль, яку Лузан разом з Анастасією Рибачок виборола у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Медальний залік ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное
1. Німеччина – 5 золотих, 0 срібних, 2 бронзових медалі
2. Угорщина – 4-7-1
3. Австралія – 2-1-2
...9. Україна – 1-1-0