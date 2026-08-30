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Німеччина виграла медальний залік ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное: Україна у топ-10

Олексій Мурзак — 30 серпня 2026, 21:50
Німеччина виграла медальний залік ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное: Україна у топ-10
Людмила Лузан
Getty Images

У неділю, 30 серпня, завершився чемпіонат світу 2026 з веслування на байдарках і каное, який проходив у польській Познані.

Переможцем медального заліку стала Німеччина, а Україна завдяки "золоту" Людмили Лузан увійшла до топ-10, розділивши 9-те місце з Бразилією.

Нагадаємо, також в активі України срібна медаль, яку Лузан разом з Анастасією Рибачок виборола у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Медальний залік ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное

1. Німеччина – 5 золотих, 0 срібних, 2 бронзових медалі

2. Угорщина – 4-7-1

3. Австралія – 2-1-2

...9. Україна – 1-1-0

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