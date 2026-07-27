Збірна України з академічного веслування назвала склад на чемпіонат Європи

Став відомий склад збірної України з академічного веслування на чемпіонат Європи-2026, який відбудеться в італійському Варезе.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На чемпіонат Європи поїде 35 веслувальників з України, які будуть представлені у дев'яти екіпажах: сім у відкритій категорії й ще два — у паравеслуванні.

Чоловіки

Парні одиночки: Микола Мазур

Парні одиночки, легка вага: Ігор Хмара

Парні двійки: Микола Калашник, Станіслав Ковальов

Четвірки: Максим Семенов, Олег Кравченко, Максим Боклаженко, Олексій Селіванов

Парні четвірки: Артем Верестюк, Юрій Іванов, Олександр Надтока, Іван Довгодько

Вісімка: Олександр Харченко, Андрій Качанов, Богдан Рудя, Максим Тіщенко, Олександр Лугеря, Богдан Якобчук, Олександр Іванов, Євген Бурим

Жінки

Парні одиночки: Катерина Дудченко

Парні двійки, легка вага: Алла Дмитришин, Ольга Щербина

Парні двійки: Діана Серебрянська, Євгенія Довгодько

Парні двійки: Іван Довгодько, Євгенія Довгодько

Паравеслування:

Парні одиночки, жінки (клас PR1): Анна Шеремет

Парні одиночки, чоловіки (клас PR1): Роман Полянський

Парні двійки, мікст (клас PR2): Анна Айсанова, Ярослав Коюда

Парні двійки, мікст (клас PR3): Дар'я Котик, Станіслав Самолю

Континентальна першість у Варезе відбудеться з 31 липня до 2 серпня. На Євро-2-26 буде розіграно 23 комплекти нагород: 18 у відкритій категорії та 5 у паравеслуванні.

У 2025 році збірна України посіла п'яте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з академічного веслування, здобувши чотири нагороди.

Нагадаємо, напередодні 16-річний Архип Качко став срібним призером юніорського чемпіонату світу-2026 з веслувального слалому, який стартував у польському Кракові.