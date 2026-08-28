Український дует виграв "срібло" на ЧС-2026 з академічного веслування

Українські паравеслувальники Станіслав Самолюк і Дарія Котик стали віцечемпіонами світу у міксті парних двійок (клас PR3).

Самолюк і Котик, перетнувши дистанцію в 500 метрів, обійшли майже всіх своїх опонентів, за винятком німецького дуету Валентина Луза та Катрін Маршан, який в підсумку став переможцем змагань.

У підсумку наші атлети досягли фінішної точки на 2000-му метрі із результатом 07:09.28. Вони випередили австралійських конкурентів на 3,28 секунди. Утім, цьому результату не вистачило 5,32 секунд, аби обігнати вищезгадану німецьку пару.

Результати змагань

Валентин Луз / Катрін Маршан (Німеччина) – 07:03.97 хвилини Станіслав Самолюк / Дарія Котик (Україна) – 07:09.28 Сем Станелл / Елла Маршалл (Австралія) – 07:12.56

Додамо, що за підсумками цих змагань Луз і Маршан захистили звання чемпіонів світу, оскільки минулого року вони також стали "золотими" призерами. Окрім того, цей дует двічі поспіль вигравав європейську першість (2025 та 2026 роки).

Зауважимо, що це вже друга медаль, яку Станіслав Самолюк і Дарія Котик виборюють для України на міжнародних змаганнях в цьому році. Раніше вони виграли "срібло" на Євро-2026 з паравеслування.

Також наразі це перша медаль, здобута українськими атлетами на ЧС-2026 з академічного веслування.