Полянський став "бронзовим" призером ЧС-2026 у змаганнях з паравеслування одиночок

Українець Роман Полянський виграв бронзову медаль за підсумками змагань з паравеслування одиночок (клас PR1) на чемпіонаті світу-2026 з академічного веслування.

Уродженець Верхньої Кринки досяг 2000-метрової позначки за 09:01.38. Цього результату вистачило, аби обігнати француза за місце на подіумі Алексіса Санчеса на 8,57 секунди.

Друге місце на змаганнях посів австралієць Ерік Хоррі. Він фінішував раніше за українця на 4,11 секунди. А виграв змагання "золотий" призер Паралімпіади 2024 року в Парижі Бенджамін Прітчард. Його результат склав 08:50.46.

Підсумкові результати

Бенджамін Прітчард (Велика Британія) – 8:50,46 Ерік Хоррі (Австралія) + 6,81 Роман Полянський (Україна) + 10,92

Нагадаємо, що на Євро-2026 Полянський здобув для України "срібло". Додамо, що це вже друга медаль, здобута нашими спортсменами на цьогорічній світовій першості.