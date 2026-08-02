Україна завоювала ще одну медаль Євро-2026 у паравеслуванні

Український спортсмен Роман Полянський завоював бронзу чемпіонату Європи 2026 року з академічного веслування, який проходить з 31 липня до 2 серпня у італійському Варезе. Він посів третє місце у паравеслуванні в категорії PR1.

Полянський поступився лише британцеві Бенджаміну Прітчарду та господарю змагань, італійцеві Джакомо Періні.

Підсумкові результати

Бенджамін Прітчард (Велика Британія) – 9:07,88 Джакомо Періні (Італія) + 7,56 Роман Полянський (Україна) + 13,43

Це вже друга срібло для України у паравеслуванні на чемпіонаті Європи 2026 року. Напередодні у класі PR2 у змаганнях змішаних двійок срібло завоювали Анна Айсанова та Ярослав Каюда. Вони повторили своє досягнення зразка 2025 року.