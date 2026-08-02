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Україна завоювала ще одну медаль Євро-2026 у паравеслуванні

Олег Дідух — 2 серпня 2026, 14:22
Україна завоювала ще одну медаль Євро-2026 у паравеслуванні
Роман Полянський
World Rowing

Український спортсмен Роман Полянський завоював бронзу чемпіонату Європи 2026 року з академічного веслування, який проходить з 31 липня до 2 серпня у італійському Варезе. Він посів третє місце у паравеслуванні в категорії PR1.

Полянський поступився лише британцеві Бенджаміну Прітчарду та господарю змагань, італійцеві Джакомо Періні.

Підсумкові результати

  1. Бенджамін Прітчард (Велика Британія) – 9:07,88
  2. Джакомо Періні (Італія) + 7,56
  3. Роман Полянський (Україна) + 13,43

Це вже друга срібло для України у паравеслуванні на чемпіонаті Європи 2026 року. Напередодні у класі PR2 у змаганнях змішаних двійок срібло завоювали Анна Айсанова та Ярослав Каюда. Вони повторили своє досягнення зразка 2025 року.

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