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Хмара виграв бронзову медаль чемпіонату Європи з академічного веслування

Микола Літвінов — 2 серпня 2026, 15:08
Хмара виграв бронзову медаль чемпіонату Європи з академічного веслування

Український атлет Ігор Хмара виграв бронзову медаль за підсумками фіналу А чемпіонату Європи-2026 з академічного веслування.

Уродженець Київщини зумів подолати двокілометрову відстань з результатом 06:56.80. Це найкращий його показник у міжнародних змаганнях за весь час виступів.

На дистанції 500 метрів Хмара поступився своєму австрійському опоненту Конраду Гольчу на 29 сотих секунди, проте вже на другій частині шляху українець пішов у відрив та дістався до фінальної точки на третьому місці.

Золоту нагороду у цих змаганнях здобув Петрос Гайдаціс, який, зокрема, є бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 у парних двійках. Друге місце посів 26-річний німець Фабіо Кресс.

Результати фіналу з академічного веслування в одиночках (легка вага, чоловіки). 

  1. Петрос Гайдаціс (Греція) – 06:50.92
  2. Фабіо Кресс (Німеччина) – 06:54.63
  3. Ігор Хмара (Україна) – 06:56.80
  4. Конрад Гольч (Австрія) – 06:57.30

Нагадаємо, що напередодні Хмара, котрий здобув дебютну для України медаль в межах поточного сезону Кубку світу з академічного веслування, дав ексклюзивне інтерв'ю для "Чемпіона", де розповів про конкуренцію на такому рівні змагань.

Додамо, що Анна Шеремет виграла "золото" у фіналі одиночних човнів чемпіонату Європи-2026 з параакадемічного веслування.

Академічне веслування Ігор Хмара

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