Хмара виграв бронзову медаль чемпіонату Європи з академічного веслування

Український атлет Ігор Хмара виграв бронзову медаль за підсумками фіналу А чемпіонату Європи-2026 з академічного веслування.

Уродженець Київщини зумів подолати двокілометрову відстань з результатом 06:56.80. Це найкращий його показник у міжнародних змаганнях за весь час виступів.

На дистанції 500 метрів Хмара поступився своєму австрійському опоненту Конраду Гольчу на 29 сотих секунди, проте вже на другій частині шляху українець пішов у відрив та дістався до фінальної точки на третьому місці.

Золоту нагороду у цих змаганнях здобув Петрос Гайдаціс, який, зокрема, є бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 у парних двійках. Друге місце посів 26-річний німець Фабіо Кресс.

Результати фіналу з академічного веслування в одиночках (легка вага, чоловіки).

Петрос Гайдаціс (Греція) – 06:50.92 Фабіо Кресс (Німеччина) – 06:54.63 Ігор Хмара (Україна) – 06:56.80 Конрад Гольч (Австрія) – 06:57.30

Нагадаємо, що напередодні Хмара, котрий здобув дебютну для України медаль в межах поточного сезону Кубку світу з академічного веслування, дав ексклюзивне інтерв'ю для "Чемпіона", де розповів про конкуренцію на такому рівні змагань.

Додамо, що Анна Шеремет виграла "золото" у фіналі одиночних човнів чемпіонату Європи-2026 з параакадемічного веслування.