Український дует завоював "срібло" Євро-2026 у паравеслуванні

Український дует Станіслав Самолюк/Дарія Котик завоював срібну медаль чемпіонату Європи 2026 року в паравеслуванні у змаганнях змішаних парних двійок у класі PR3.

У фіналі українці програли лише німецькому дуету Валентін Луц/Катрін Маршан. Третім став "нейтральний" російський дует Антон Воронов/Анна Піскунова. Без медалі залишилися господарі турніру, збірна Італії.

Підсумкові результати:

Німеччина – 6:55,91 Україна + 10,16 АІН + 26,17 Італія + 49,87

Для України це вже четверта медаль чемпіонату Європи-2026 за неділю, 2 серпня. Раніше перше золото українській команді принесла Анна Шеремет, також у паравеслуванні.

Чемпіонат Європи-2026 проходить з 31 липня до 2 серпня у італійському Варезе.