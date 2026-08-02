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Український дует завоював "срібло" Євро-2026 у паравеслуванні

Олег Дідух — 2 серпня 2026, 15:31
Український дует завоював срібло Євро-2026 у паравеслуванні
Станіслав Самолюк і Дарія Котик
volynnews.com

Український дует Станіслав Самолюк/Дарія Котик завоював срібну медаль чемпіонату Європи 2026 року в паравеслуванні у змаганнях змішаних парних двійок у класі PR3.

У фіналі українці програли лише німецькому дуету Валентін Луц/Катрін Маршан. Третім став "нейтральний" російський дует Антон Воронов/Анна Піскунова. Без медалі залишилися господарі турніру, збірна Італії.

Підсумкові результати:

  1. Німеччина – 6:55,91
  2. Україна + 10,16
  3. АІН + 26,17
  4. Італія + 49,87

Для України це вже четверта медаль чемпіонату Європи-2026 за неділю, 2 серпня. Раніше перше золото українській команді принесла Анна Шеремет, також у паравеслуванні.

Чемпіонат Європи-2026 проходить з 31 липня до 2 серпня у італійському Варезе.

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