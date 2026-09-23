Є ще над чим працювати: Лузан підбила підсумки сезону, назвавши найважчий старт року
Українська веслувальниця Людмила Лузан підбила підсумки сезону-2026.
Її слова передає Суспільне Спорт.
Спортсменка загалом залишилась задоволена результатами, проте оцінила свої виступи не на найвищий бал.
"Дев'ять з плюсом, тому що все-таки є ще над чим працювати", – сказала Лузан.
Людмила заявила, що завжди залишається голодною до перемог і назвала найважчий старт сезону:
"Я насправді їду на кожні змагання як вперше. Тобто нема такого, що я там лідерка й мені вже байдуже. Я поважаю всіх спортсменок, але мені дає впевненість саме моя підготовка, відчуття, що я в хорошій формі, і я знаю, що буду боротись за "золото". І, звісно, приємно, коли мені вдається це зробити.
Для мене чемпіонат світу був найважчий, тому що це вже така нотка: уже хочеться відпочити, треба ще зібратися на цей старт. Ми розганялися, розганялися, старт за стартом, і як не було часу відпочити. Хотіли не хотіли, але коли саме залишився один старт, то вже трошечки сама підготовка була така – вже хотілося дійти до цих змагань і видихнути, відпочити".
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Лузан тріумфувала в одиночці та двійці на трьох етапах Кубку світу, вперше в кар'єрі здобула чотири "золота" на чемпіонаті Європи, а завершила рік двома медалями чемпіонату світу.
На світовій першості Людмила здобула "золото" в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Також вона виборола "срібло" у двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.