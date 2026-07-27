Веслувальник, який врятував жінку від нападу білої акули, виграв чемпіонат світу та побив рекорд

Австралійський веслувальник Чарлі Верко, який нещодавно врятував жінку від нападу білої акули, виграв чемпіонат світу з падлбордингу на Гаваях та встановив новий рекорд.

Про це повідомляє The Guardian.

Це були 52-кілометрові перегони з Молокаї до Оаху. Верко пройшов цю дистанцію на дошці за 4 години 18 хвилин і 3 секунди.

На цих змаганнях раніше нікому не вдавалося переправитися між цими берегами за такий проміжок часу. Попередній рекорд належав іншому австралійцю Метту Бевілакві, й він тримався з 2019-го року.

Зауважимо, що для Верко це вже четвертий титул чемпіону світу. Напередодні спортсмен став відомий через порятунок 34-річної вчительки Лії Стюарт.

Під час тренування австралієць почув крики про допомогу. Верко кинувся на допомогу та витяг жінку з води на свою дошку, проте хижак устиг серйозно травмувати її. Після надання екстреної допомоги Стюарт довелося ампутувати руку. Жінка, яка має маленьку доньку, перенесла загалом 5 операцій.

Нагадаємо, що нещодавно помер норвезький веслувальник та дворазовий олімпійський чемпіон Олаф Туфте.