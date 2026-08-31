Лузан запалила після перемоги на ЧС: українка станцювала з призерками

Людмила Лузан не змогла стримати емоцій після чергового тріумфу на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное.

Українка другий рік поспіль виграла заплив в одиночному каное на дистанції 200 метрів, знову піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу.

Одразу після перемоги Людмила влаштувала справжнє святкування. Українка радісно танцювала разом з іншими призерками, усміхалася та насолоджувалася моментом, демонструючи, наскільки багато для неї означає черговий світовий титул.

Після напруженого запливу українка просто відпустила емоції та почала танцювати разом із суперницями, перетворивши церемонію на справжнє свято.

Раніше українка разом з Анастасією Рибачок виборола срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Читайте також : Відео Монфіс станцював просто на корті після виходу у півфінал US Open: Світоліна не стримувала посмішки

Нинішній чемпіонат світу став для Людмили ювілейним, десятим у кар'єрі. Золото в Познані стало 13-ю нагородою спортсменки на світових першостях – у її активі дев'ять золотих, три срібні та одна бронзова медалі.