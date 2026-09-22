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38-річна олімпійська чемпіонка з веслування оголосила про відновлення кар'єри

Микола Літвінов — 22 вересня 2026, 20:01
38-річна олімпійська чемпіонка з веслування оголосила про відновлення кар'єри
Марлус Олденбурґ
marloes_oldenburg/instagram

38-річна олімпійська чемпіонка з веслування Марлус Олденбурґ оголосила про відновлення кар'єри.

Відповідну заяву вона розмістила у своєму Інстаграмі. Деталі додає NOS.

Нідерландська спортсменка зазначила, що почувалася добре у тренерському кріслі відтоді, як завершила активну кар'єру, проте дуже скучила за водою.

Утім, коли вона спробувала знову взятися за весло, замінивши партнерку у жіночій вісімці, вона знову відчула наскільки любить цей вид спорту.

"Ось так. Я готова. Я знову почну займатися веслуванням. Я вагалася і знову відклала цю ідею на потім. Але потім я раз за разом помічала: щойно я сідала в човен, брала участь у довгих дистанційних перегонах, приєднувалася до тренування або навіть сідала на ергометр мені це надзвичайно подобалося. Веслування це просто дуже класно.
А коли в червні мене попросили замінити в жіночій вісімці на дистанції 27 км, я провела найкращий час у своєму житті. Це було просто фантастично. І тепер я просто спробую. Тож… дуже хвилююче. Але головне: я дуже цього хочу", – розповіла атлетка.

Зазначимо, що Олденбург оголосила про припинення виступів у березні минулого року, а потім вона народила сина.

Марлус Олденбурґ в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі виграла золоту медаль у складі команди Нідерландів у жіночій четвірці без стернового. Окрім того, вона стала чемпіонкою світу у 2023 році, теж у дисципліні четвірки.

Також нідерландка двічі здобувала срібні медалі на європейських першостях (Рачице-2017 та Варезе-2021) у парній двійці та вісімці.

За даними видання, основна мета Олденбурґ – це взяти участь в майбутній Олімпіаді, яка пройде у 2028 році в США.

Нагадаємо, що у серпні цього року олімпійська чемпіонка з керлінгу Ів Мюргед оголосила про повернення до професійного спорту після чотирирічної перерви.

Веслування відновлення кар'єри

відновлення кар'єри

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