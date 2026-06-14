Лузан завоювала четверте золото на ЧЄ-2026

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали ще одне золото на чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить з 11 до 14 червня у португальському Монтемор-о-Вельйо. Вони перемогли у змаганнях каное-двійок на дистанції 200 метрів.

У фіналі вони випередили угорський дует Агнес Кісс/Б'янка Надь. Бронзу завоювали іспанки Анхельс Морено та Вікторія Ярчевська.

Підсумкові результати:

Для Лузан це вже четверте золото на чемпіонаті Європи 2026 року та друге за неділю, 14 червня. Напередодні вона перемогла на дистанції в 200 метрів у змаганнях каное-одиночок і в парі з тією ж Рибачок, а в неділю вже завоювала золото серед каное-одиночок на дистанції 500 метрів.