Його знайшли непритомним: пішов з життя легендарний дворазовий олімпійський чемпіон з веслування

У віці 50 років помер норвезький веслувальник Олаф Туфте.

Про це повідомляє Всесвітня федерація веслування. Деталі додає Reuters.

Як зазначається, спортсмена знайшли непритомним на власній фермі. Норвежця гелікоптером доставляли до лікарні, утім, медикам не вдалося врятувати його життя. Підозрюваних чи свідків у цій справі немає.

Зауважимо, що протягом кар'єри Туфте брав участь у семи Олімпійських іграх, під час яких здобув чотири медалі.

На його рахунку два "золота" з одиночного веслування (Афіни-2004 та Пекін-2008), віцечемпіонство в Сіднеї-2000 та третє місце на подіумі в Ріо-2016.

Також Туфте двічі ставав чемпіоном світу з веслування одиночкою (2001 та 2003 роках), що було рекордом для Норвегії, оскільки до нього ще жодному веслувальнику цієї країни не вдалося підкорити це досягнення.

Закінчив він шлях спортсмена на Олімпіаді в Токіо, яка проходила в 2021 році. У 2022 році Всесвітня федерація веслування нагородила норвежця медаллю Томаса Келлера, що є найвищою індивідуальною відзнакою у веслуванні.

У звичайному житті Туфте займався фермерством, працював на добровільних засадах пожежником та був власником низки підприємств, зокрема бетонної фабрики, бренду одягу та пивоварні.

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