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Полозюк та Вознюк – найкращі спортсменки липня за версією НОК

Олексій Мурзак — 3 серпня 2026, 19:25
Полозюк та Вознюк – найкращі спортсменки липня за версією НОК
Аліна Полозюк та Єлизавета Вознюк
НОК України

Українську фехтувальницю Аліну Полозюк визнали найкращою спортсменкою липня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

24-річна українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу-2026 у рапірі, який проходив у Гонконгу.

Найкращою юною спортсменкою місяця стала Єлизавета Вознюк, яка стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів у заїзді каное-одиночок на дистанції 200 м у Галіфаксі (Канада).

Крім того, українка здобула дві срібні нагороди на юніорському чемпіонаті Європи в угорському Сегеді — у каное-одиночці на дистанціях 200 м та 500 м.

Як відомо, 29 липня Національний олімпійський комітет України подав скаргу до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) на рішення Міжнародного олімпійського комітету поновити в правах Олімпійський комітет Росії (ОКР).

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