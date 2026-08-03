Полозюк та Вознюк – найкращі спортсменки липня за версією НОК

Українську фехтувальницю Аліну Полозюк визнали найкращою спортсменкою липня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

24-річна українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу-2026 у рапірі, який проходив у Гонконгу.

Найкращою юною спортсменкою місяця стала Єлизавета Вознюк, яка стала срібною призеркою чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів у заїзді каное-одиночок на дистанції 200 м у Галіфаксі (Канада).

Крім того, українка здобула дві срібні нагороди на юніорському чемпіонаті Європи в угорському Сегеді — у каное-одиночці на дистанціях 200 м та 500 м.

Як відомо, 29 липня Національний олімпійський комітет України подав скаргу до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) на рішення Міжнародного олімпійського комітету поновити в правах Олімпійський комітет Росії (ОКР).