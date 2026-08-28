Лузан та Рибачок здобули "срібло" чемпіонату світу з веслування

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули першу медаль на чемпіонаті світу-2026 з веслування на байдарках і каное.

Представниці України стали віцечемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

У фінальному заїзді українки на позначці 250 метрів йшли п'ятими. Однак на другій половині дистанції Лузан та Рибачок додали у темпі та змогли піднятися на друге місце.

У підсумку український екіпаж фінішував другим, поступившись представницям Німеччини 0,63 секунди.

ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное

Каное-двійка на 500 м. Жінки

1. Німеччина – 2:01.65

2. Україна (Людмила Лузан / Анастасія Рибачок) – 2:02.28, +0.63

(Людмила Лузан / Анастасія Рибачок) – 2:02.28, +0.63 3. Індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN) – 2:02.67

4. Китай – 2:03.50

Таким чином, Лузан та Рибачок принесли Україні першу медаль чемпіонату світу-2026.

Для Людмили Лузан, яка виступає на ювілейному, 10-му чемпіонаті світу, ця срібна медаль стала вже 12-ю нагородою світової першості – восьмою золотою, третьою срібною та першою бронзовою. Анастасія Рибачок уп'яте піднялася на п'єдестал чемпіонату світу: в її активі одне золото, два срібла та дві бронзи.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2026 Лузан та Рибачок стали чемпіонками континенту в каное-двійці на дистанціях 200 та 500 метрів. Раніше український дует також тріумфував на етапі Кубка світу в Сегеді.