Лузан здобула золото чемпіонату світу в каное-одиночці на 200 метрів

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані.

У заключний змагальний день світової першості триразова призерка Олімпійських ігор тріумфувала у фіналі каное-одиночки на дистанції 200 метрів.

Лузан фінішувала першою з результатом 44,40 секунди та випередила найближчу переслідувачку – канадку Софію Дженсен – на 0,50 секунди.

Таким чином, 29-річна українська спортсменка захистила звання чемпіонки світу в цій дисципліні. Минулого року вона тріумфувала на планетарній першості в Мілані.

Це вже друга нагорода Лузан на чемпіонаті світу 2026 у Познані. Раніше українка разом з Анастасією Рибачок виборола срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Нинішній чемпіонат світу став для Людмили ювілейним, десятим у кар'єрі. Золото в Познані стало 13-ю нагородою спортсменки на світових першостях – у її активі дев'ять золотих, три срібні та одна бронзова медалі.

Крім того, ця перемога стала для Лузан другою медаллю чемпіонатів світу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Саме в цій дисципліні українка також здобула бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

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