Спорт для всіх: чиновник адміністрації Трампа – про допуск росіян на Паралімпіаду-2026
Паоло Дзамполлі, спеціальний посланець президента Трампа, відреагував на участь Росії в Паралімпійських іграх під своїм прапором.
Слова чиновника передає New York Times.
"Я думаю, спорт для всіх", – сказав Замполлі.
Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.
У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.
Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.
Національний паралімпійський комітет України напередодні повідомив, що команда не буде брати участі у церемонії відкриття зимових Ігор-2026.