Спорт для всіх: чиновник адміністрації Трампа – про допуск росіян на Паралімпіаду-2026

Паоло Дзамполлі, спеціальний посланець президента Трампа, відреагував на участь Росії в Паралімпійських іграх під своїм прапором.

Слова чиновника передає New York Times.

"Я думаю, спорт для всіх", – сказав Замполлі.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Раніше Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь на Паралімпіаді-2026 10 спортсменів із Росії та Білорусі та закликав інших посадовців бойкотувати офіційні заходи Паралімпіади.

У вересні 2024 року МПК повністю відновив у правах Паралімпійський комітет Росії. Російські спортсмени отримали шість місць, білоруські – чотири.

Це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року (Ігри в Сочі). У 2018 та 2022 роках росіяни не виступали під власним прапором через державну програму боротьби з допінгом та події після вторгнення Росії в Україну.

Національний паралімпійський комітет України напередодні повідомив, що команда не буде брати участі у церемонії відкриття зимових Ігор-2026.