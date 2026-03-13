Трамп станцював із Джейком Полом під час зустрічі в Кентуккі: відео

Президент США Дональд Трамп несподівано став зіркою соцмереж завдяки вірусному танцю із блогером і боксером Джейком Полом.

Після виступу на мітингу в американському штаті Кентуккі Трамп здивував публіку незвичайним моментом за лаштунками події.

Президент США та Джейк Пол разом станцювали короткий танець, рухаючи руками та стегнами, після чого потиснули одне одному руки. Відео швидко стало вірусним у соцмережах.

Jake Paul & President Trump might have just broken the internet with this one…god bless America😂🇺🇸 pic.twitter.com/Anv14gmHh9 — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) March 11, 2026

Нагадаємо, також Трамп спрогнозував політичне майбутнє Пола, за що блогер тепло подякував президенту.

Напередодні Трамп висловив підтримку Полу після поразки в бою з Ентоні Джошуа. Політик висловив захоплення сміливістю та мужністю ютубера.

Раніше повідомлялося, що Пол збирається провести бій проти зіркового Раяна Гарсії, який нещодавно став новим чемпіоном світу за версією WBC.