Трамп вперше відвідав спортивний захід з початку війни в Ірані: як зустріли політика на турнірі UFC

Сергій Шаховець — 12 квітня 2026, 12:30
Президент США Дональд Трамп відвідав турнір UFC 327, який відбувся в Маямі в ніч з 11 на 12 квітня.

Про це повідомили на офіційній сторінці UFC.

79-річний політик вперше з початку війни в Ірані з'явився на спортивному заході. Появу Трампа на арені Kaseya Center присутні вболівальники зустріли оплесками.

Президент США прибув на змагання у супроводі голови UFC Дейни Вайта. Разом з політиком були його рідні: доньки Іванка та Тіффані, а також онука Кай.

Спочатку Трамп підійшов до коментаторської та поспілкувався з Джо Роганом. Також на змаганнях був присутній державний секретар США Марко Рубіо.

Зазначимо, що головною подією івенту став бій за вакантний пояс чемпіона у напівважкій вазі між новозеландцем Карлосом Ульбергом (14-1) та чехом Їржі Прохазкою (32-6-1). Дострокову перемогу в поєдинку здобув Ульберг, який в першому раунді нокаутував суперника.

Нагадаємо, що 14 червня 2026 року на території Білого дому у Вашингтоні відбудеться грандіозний турнір UFC Freedom 250.

