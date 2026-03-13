Іран різко відповів на слова Трампа про можливе виключення з ЧС-2026

Збірна Ірану з футболу відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо участі в чемпіонаті світу 2026.

Відповідний текст з'явився на офіційному акаунті збірної Ірану в Instagram.

У ньому зазначається, що іранська команда виборола право виступати на світовій першості, а тому ніхто не має права її виключити з турніру.

"Чемпіонат світу – це історична та міжнародна подія, а його керівний орган — ФІФА, а не якась окрема особа чи країна. Національна збірна Ірану, завдяки силі та серії переконливих перемог, здобутих хоробрими синами Ірану, була серед перших команд, які кваліфікувалися на цей великий турнір. Безумовно, ніхто не може виключити збірну Ірану з чемпіонату світу. Єдина країна, яку можна було б виключити, — це та, що лише носить титул "господаря", але не здатна забезпечити безпеку для команд, які беруть участь у цьому глобальному змаганні", – йдеться у заяві.

TeamMelli/Instagram

Напередодні Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що не вважає доречною участь збірної Ірану в ЧС-2026 з міркувань безпеки.

Водночас міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив про відмову збірної від участі в чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 прийматимуть три країни: США, Мексика та Канада. Турнір проходитиме з 11 червня до 19 липня.

Збірна Ірану у межах групи G зіграє з Новою Зеландією (15 червня, Лос-Анджелес), Бельгією (21 червня, Лос-Анджелес) та Єгиптом (26 червня, Сіетл). Тобто усі три гарантовані поєдинки відбудуться на стадіонах США.