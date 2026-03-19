Президент Федерації футболу Ірану: Ми бойкотуємо США, але не чемпіонат світу

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив про намір національної збірної своєї країни бойкотувати матчі чемпіонату світу 2026 року на території США, проте не сам турнір.

Його слова передає ESPN.

"Ми будемо готуватися до чемпіонату світу. Ми бойкотуватимемо Сполучені Штати, але ми не бойкотуватимемо чемпіонат світу. Оскільки Трамп прямо заявив, що не може забезпечити безпеку іранської національної збірної, ми безумовно не поїдемо до Америки. Наразі ми ведемо переговори з ФІФА щодо проведення матчів Ірану на чемпіонаті світу в Мексиці".

Раніше представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі на ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

А американський президент Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі Ірану. Проте він припустив, що грати у США може бути недоречно "заради їхнього ж життя та безпеки".

Після чого, 17 березня, Федерація футболу Ірану заявила про ведення переговорів щодо проведення ігор команди саме на мексиканській території.

Водночас повідомлялося, що ФІФА не планує цього робити через комерційні складнощі, сподіваючись на проведення ігор згідно із вже затвердженим розкладом.

Зауважимо, що Збірна Ірану потрапила в групу G на ЧС-2026, де її суперниками мали бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Сам турнір проходитиме з 11 червня до 19 липня.