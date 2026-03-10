Сумоїст Аонішікі закрив поразку, йокозуна програв втретє поспіль: результати Haru Basho 2026

У місті Осака завершився третій день турніру Haru Basho 2026.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин після вчорашньої поразки фактично втратив право на помилку.

Його суперником був Вакатакакаге. Після стартового зіткнення опонент намагався підняти українця з низької стійки. Аонішікі відповів кількома ляпасами і виштовхав суперника.

Сергій Шіші Соколовський досить швидко поступився Ганоямі. Для його суперника це третя перемога поспіль на турнірі.

Провалює Haru Basho 2026 йокозуна Оносато. Цього разу його кривдником став Фуджінокава.

А ось монгол Хошорю підтверджує свій ранг. Він зійшовся на дохйо з Йошинофуджі. Після кількох секунд статичної боротьби Хошорю захопив шию і зробив кидок.

Ще один озекі Котозакура мав проблеми з Чурануомі. Котозакура всю сутичку відступав, але в потрібний момент провів чудовий кидок.

Монгол Кірішіма та Атаміфуджі (фіналіст попередньоо турніру) провели тривалу боротьбу, з якої переможцем вийшов перший.

Турнірна таблиця Haru Basho після 3 днів

Наразі лідирують сім сумоїстів. Наступним суперником Аонішікі буде Чураноумі (1-1 в особистих зустрічах). Сергій Соколовський проведе матч проти Тамаваші (0-2).

Йокозуна Оносато битиметься з Йошинофуджі, якому програв дві зустрічі з двох. Монгол Хошорю спробує продовжити переможну серію в бою з Фуджінокавою. Сумоїсти ще не мали офіційних поєдинків.

