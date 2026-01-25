Українець Аонішікі вдруге поспіль виграв Кубок Імператора

Сьогодні, 25 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" відбувся вирішальний день турніру Hatsu Basho.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин підходив до останнього дня з результатом 11-3. Такий показник мав також Атаміфуджі.

195-кілограмовий японець переміг Ошоумі (10-5), чим забезпечив собі щонайменше плейоф.

Аонішікі зійшовся з Котозакурою (8-7). Якби Данило програв, то Атаміфуджі став би переможцем. Утім, Явгусишин досить легко розібрався з іншим озекі.

Доля чемпіонства вирішувалася в додатковому матчі між сумоїстами. Фаворитом був українець, оскільки виграв усі три попередні зустрічі.

Атаміфуджі, здалося, цього разу дуже близький до успіху, але Аонішікі вистояв. Потім йому вдався переможний кидок стомленого опонента.

Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.

Hatsu Basho (січень, Токіо)

Haru Basho (березень, Осака)

Hatsu Basho (травень, Токіо)

Nagoya Basho (липень, Нагоя)

Aki Basho (вересень, Токіо)

Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Минулого року Данило виграв Kyushu Basho. Таким чином, він виграв головний турнір двічі поспіль.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.