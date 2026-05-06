Сумоїст Аонішікі розповів, як проходить відновлення після перелому пальця
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин провів кілька спарингів із борцями Вакатакакаге та Вакамотохару з ічімону Токіцукадзе. Він здобув 5 перемог при 3 поразках.
Сайт Sponichi.co.jp передає слова українця.
"Все як завжди. Були і хороші моменти, і погані. Залишається тільки покращувати форму".
Він також висловився про те, як проходить відновлення після перелому мізинця на нозі.
"Порівняно з тим, що було раніше, стан поступово покращується. Після закінчення попереднього турніру я ретельно лікуюся".
Данило також заявив, що не збирається пропускати турнір Natsu Basho.
"Наразі я ще прагну взяти в ньому участь".
Natsu Basho відбудеться в Токіо з 10 по 24 травня. Український сумоїст підходить до турніру з кадобаном (попередженням).
У березні він завершив виступи з мінусовим результатом (7-8). Якщо він знову покаже маке-коші (7-8 та гірше), то отримає пониження з рангу озекі. Якщо Данило здобуде за 15 днів 8 перемог і більше, то кадобан буде знятий.
